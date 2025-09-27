Corato Calcio
Virtus Palese-Corato, Dispoto: «Siamo una squadra giovane, possiamo solamente crescere»

Mastroviti: “Stadio? Non vediamo l’ora di tornare a casa, quadruplicheremo le nostre forze”

Corato - sabato 27 settembre 2025 12.49
Promozione, si scende in campo per la 4^giornata di campionato: il Corato, reduce da tre pari consecutivi in altrettante partite, è ospite del Virtus Palese, attualmente quarto in classifica a quota sei punti e reduce dall'importante successo esterno contro il Virtus Bisceglie. I neroverdi, tredicesimi in graduatoria, cercano invece il primo gettone stagionale, in seguito ai pareggi contro Lucera, Molfetta e Real Siti. In settimana è arrivato un rinforzo dal mercato: si tratta di Daniele Scardigno, centrocampista classe '04 la scorsa stagione in forza all'Audace Barletta. Il match di domenica si disputerà allo stadio 'San Pio' di Bari, con calcio d'inizio fissato alle ore 15.30. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti il capitano, Ernesto Dispoto, l'allenatore, Filippo Mastroviti, e il suo vice, Antonio Strippoli. Ecco le dichiarazioni.

Dispoto: "Bilancio sin qui? Positivo, le prestazioni ci sono state. Siamo una squadra giovane, ma abbiamo ottimi margini di miglioramento, possiamo solamente crescere. Difesa? Stiamo lavorando bene, così come tutti i reparti. Virtus Palese? Conosco parecchi giocatori, molti di categoria superiore. È il primo vero ostacolo di questo campionato, dovremo affrontarla con il piglio giusto, cercando di portare il risultato a casa. Sono tanti anni che sono qui, sarà un orgoglio giocare nel nostro stadio."

Mastroviti: "In queste gare la squadra ha sempre giocato, con il Real Siti abbiamo avuto un calo di tensione. Io sono contento, sicuramente possiamo fare di più, a partire da domenica. In determinati punti della partita dobbiamo migliorare, per ottenere il massimo. Noi ce la giocheremo con qualsiasi squadra, ma sappiamo che il Palese, alla lunga, dirà la sua nel campionato. Stadio? Non vediamo l'ora di tornare a casa, sono sicuro che troveremo un bel pubblico. Quadruplicheremo le nostre forze."

Strippoli: "I ragazzi sono sempre a disposizione, lavorano con armonia. L'impegno e la determinazione ci sono sempre stati. Questo è un gruppo giovane, con molti under inseriti benissimo nella squadra, anche grazie ai senatori dello spogliatoio. Juniores? Procede bene, così come tutto il settore giovanile."
