Virtus Palese-Corato, Dispoto: «Siamo una squadra giovane, possiamo solamente crescere»

Promozione, si scende in campo per la 4^giornata di campionato:, reduce da tre pari consecutivi in altrettante partite,, attualmente quarto in classifica a quota sei punti e reduce dall'importante successo esterno contro il Virtus Bisceglie. I neroverdi,, cercano invece il primo gettone stagionale, in seguito ai pareggi contro Lucera, Molfetta e Real Siti. In settimana è arrivato un rinforzo dal mercato: si tratta di, centrocampista classe '04 la scorsa stagione in forza all'Audace Barletta. Il match di domenica si disputerà allo stadio 'San Pio' di Bari, con calcio d'inizio fissato alle ore. Nella consueta conferenza stampa pre-partita, sono intervenuti il capitano,, l'allenatore,, e il suo vice,. Ecco le dichiarazioni.: "Bilancio sin qui? Positivo, le prestazioni ci sono state., ma abbiamo ottimi margini di miglioramento,. Difesa? Stiamo lavorando bene, così come tutti i reparti. Virtus Palese? Conosco parecchi giocatori, molti di categoria superiore. È il primo vero ostacolo di questo campionato, dovremo affrontarla con il piglio giusto, cercando di portare il risultato a casa. Sono tanti anni che sono qui,.": "In queste gare la squadra ha sempre giocato, con il Real Siti abbiamo avuto un calo di tensione. Io sono contento, sicuramente possiamo fare di più, a partire da domenica. In determinati punti della partita dobbiamo migliorare, per ottenere il massimo. Noi ce la giocheremo con qualsiasi squadra, ma sappiamo che il Palese, alla lunga, dirà la sua nel campionato., sono sicuro che troveremo un bel pubblico. Quadruplicheremo le nostre forze.": "I ragazzi sono sempre a disposizione, lavorano con armonia. L'impegno e la determinazione ci sono sempre stati. Questo è un gruppo giovane, con molti under inseriti benissimo nella squadra, anche grazie ai senatori dello spogliatoio.