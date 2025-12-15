NMC-Ceglie
Vittoria fondamentale in chiave play off per la NMC: battuta Ceglie al Palalosito

Una arrembante Nuova Matteotti Corato conquista la vittoria

Corato - lunedì 15 dicembre 2025 15.10 Comunicato Stampa
Una arrembante Nuova Matteotti Corato conquista la vittoria nell'ultima partita casalinga del 2025 e sale al settimo posto a quota 10 punti: al PalaLosito, i ragazzi di coach Ambrico, grazie ad un pirotecnico terzo quarto da 30-21 condito da ben otto triple, si aggiudicano lo scontro diretto contro una mai doma Messapica Basket Ceglie con il punteggio di 78-71.

Coach Ambrico schiera per il suo starting five D'Imperio, Zanassi, Marchioli, Pollice e De Santis. Dall'altra parte coach Faggiano deve fare a meno degli infortunati Argento, Feruglio e Invidia e si affida a Salerno, Angius, Argentiero, Carta e Cvetanovic.

Pronti via e, dopo il canestro iniziale di Zanassi, Ceglie confeziona un parziale di 8-0 coinvolgimento l'intero quintetto (2-8). La reazione dei padroni di casa è affidata a capitan D'Imperio che firma la bomba del 9-11. Cvetanovic fa la voce grossa nel pitturato e consente ai suoi di andare sul +4 (11-15). I cinque punti di fila realizzati da Zanassi e il canestro di Pollice permettono alla NMC di ritornare avanti nel punteggio (18-16). Nel finale di quarto, ai tiri liberi di Marchioli risponde Salerno: si va al primo miniriposo sul 21-20.

Avvio di secondo quarto in cui regna l'equilibrio con continui cambi di vantaggio e nessuna delle due squadre che riesce a prendere il sopravvento sull'altra. Ceglie prova a rompere l'equilibrio con un parziale di 7-0 grazie a Passaro e a Cvetanovic (26-32). De Santis accorcia le distanze per i suoi (29-33), ma la tripla del giovane Passaro vale il +7 per i messapici (29-36). Si va all'intervallo lungo sul punteggio di 33-38 per gli ospiti.

Alla tripla di Zanassi, Ceglie risponde con un mini-break di 5-0 firmato da Salerno e Cvetanovic: +9 Ceglie (36-45) e terzo quarto che si preannuncia scoppiettante. Il 77 biancoblu è particolarmente ispirato dai 6,75 e mette a segno altre due bombe, ma i messapici non stanno a guardare e rispondono colpo su colpo con Argentiero e Salerno (47-55). Al festival delle triple decide di iscriversi anche Pollice che, con due triple consecutive, porta i suoi sul -2 (55-57). Passaro prova a ridare ossigeno a Ceglie con il canestro del 55-59, ma la NMC è indemoniata nel finale di quarto: parziale di 8-0 con Marchioli e Pollice ancora protagonista e NMC che va all'ultimo miniriposo sul 63-59.

Il quarto periodo si apre sulla scia di come si era concluso il quarto precedente: infatti, Mastrodonato e Marchioli mettono a referto altri punti preziosi che consentono ai padroni di casa di andare sul +8 (67-59). Ceglie non ci sta a fare la vittima sacrificale e, grazie ai canestri di Passaro e dell'onnipresente Cvetanovic, ritorna prepotentemente in partita (67-64). De Santis e Marchioli provano a tenere Ceglie a debita distanza (71-64), ma gli ospiti ritornano nuovamente sul -3 (71-68). Nel finale di quarto, complice anche l'espulsione di Argentiero, Ceglie non ha la capacità di ribaltare il risultato, mentre la NMC è praticamente perfetta dalla linea della carità: i tiri liberi di D'Imperio e Marchioli regalano il definitivo 78-71 alla NMC che, così, conquista la sua quinta vittoria stagionale.

NUOVA MATTEOTTI CORATO - MESSAPICA BASKET CEGLIE 78 – 71
NMC: D'Imperio 7, Leone n.e., De Santis 8, Mastrodonato 2, Marino 4, Pollice 15, Lovero n.e., Marchioli 16, Martino n.e., Zanassi 26. Coach: Ambrico
CEGLIE: Marini 2, Santoro n.e., Passaro 12, Cvetanovic 25, Carta 7, Argentiero 9, Ciracì, Salerno 11, Arnaldo n.e., Angius 5. Coach: Faggiano
Parziali: 21-20; 33-38; 63-59; 78-71
Arbitri: Spano di Sannicandro di Bari e Loglisci di Gravina in Puglia
Espulso: Argentiero
