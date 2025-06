Appuntamento dal medico per l'estorsione, 40enne incastrato e arrestato

I suoi trascorsi giudiziari sono noti, ma la vittima non ha avuto paura. A finire in manette per una presunta estorsione al proprio medico è stato il 40enne coratino. All'incontro per il denaro c'era anche la: per l'uomo, il carcere è stato immediato, così come la pubblicazione di un video suLa classica trappola nella quale è caduto l'uomo, volto noto alle forze dell'ordine. L'indagine, coordinata dalla, è partita quando, nei giorni scorsi, il medico s'è rivolto ai poliziotti. Mentre si trovava all'interno del proprio studio medico, sarebbe stato raggiunto dall'uomo, suo paziente, che con un atteggiamento minaccioso gli avrebbe richiesto una somma di denaro. E la vittima, per paura, avrebbe consegnato una parte. Un acconto, una prima tranche.Per ricevere il saldo il 40enne avrebbe fissato un secondo incontro. Peccato per lui, però, che nel giorno prefissato, ieri, dietro la porta, si fossero presentati anche i poliziotti della squadra di polizia giudiziaria delcoratino. I quali, dopo aver visto l'uomo estorcere la seconda tranche di denaro e lasciare lo studio, sono usciti allo scoperto, fermandolo, immobilizzandolo - l'uomo avrebbe anche opposto resistenza - e, infine, trascinandolo negli uffici di via Messina.Una volta confluiti i riscontri nel fascicolo d'indagine e avuto un quadro solido, il 40enne, dopo le formalità di rito, è stato arrestato. Il video del suo trasferimento in carcere, intanto, è finito su, diventando subito virale. E ora l'uomo si trova in una cella delin attesa dell'interrogatorio di garanzia.