Scuole nel mirino dei ladri: un arresto dopo il furto al liceo Oriani

Due furti ad altrettante scuole di Corato sventati in una sola notte (ad impedire che i colpi andassero a segno ci hanno pensato gli agenti della) e l'arresto di un, fermato da una pattuglia dell'istituto di sicurezza di Corato e poi consegnato ai, rapidamente intervenuti sul posto.I fatti risalgono alle prime ore della notte fra domenica e lunedì scorso, «quando le pattuglie della- è scritto in un comunicato stampa inviato ai mass media - hanno sorpreso un giovane all'interno delevidentemente intento a forzare il distributore automatico di vivande per sottrarre il denaro contenuto all'interno». Peccato per lui, però, che l'operatore di turno dell'istituto di vigilanza di via Borsellino ha notato l'irruzione e i movimenti sospetti.La centrale operativa, infatti, monitorando da remoto le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ha immediatamente lanciato l'allarme al, il numero di emergenza, e ihanno subito inviato sul posto, all'esterno dell'istituto di via Kowalska, una pattuglia per le incombenze di rito. I militari della, intervenuti sul posto, hanno bloccato il, poi arrestato per tentato furto aggravato e, infine, confinato ai domiciliari presso la propria abitazione.«Poco prima - è scritto sempre in una nota stampa della- c'era stato un altro tentativo di intrusione al liceo artistico di via Teano, ma anche in questo caso il rapido intervento delle pattuglie della vigilanza ha messo in fuga il bandito». Al vaglio, in questo caso, le videocamere di sorveglianza della zona.