A Corato il concerto di Massimo Tagliata e Andrea Dessì

Le note della chitarra e della fisarmonica risuoneranno nel suggestivo chiostro del palazzo di Città a Corato per il concerto del duo formato da Massimo Tagliata alla fisarmonica e Andrea Dessì alla chitarra, due fuoriclasse nel panorama italiano e ormai amici del festival nazionale Il Giullare. L'esibizione di questa sera, sabato 26 luglio, alle ore 21, rientra nel cartellone estivo "Sei la mia città".



La fisarmonica di Tagliata è in grado di ricreare al buio la luce della musica grazie all'arte sopraffina delle sue mani che scorrono velocissime sui tasti dell'affascinante strumento. Cieco dall'età di 6 anni a causa di un'operazione sbagliata, il siciliano inizia giovanissimo a studiare musica per poi appassionarsi a diversi generi, perfino l'elettronica.



In coppia con Dessì, si andrà alla scoperta dei suoni del jazz e della malinconia intensa del tango, fino ai virtuosismi della musica contemporanea e al folk tipico della pizzica, espresso nel brano "Non vivo più senza te" di Biagio Antonacci a cui Tagliata ha partecipato in veste di autore ed esecutore. Il viaggio musicale offerto dai musicisti bolognesi sarà una continua scoperta. Tagliata e Dessì vantano tante collaborazioni importanti, sia singolarmente sia in coppia, tra cui quelle con il trombettista Fabrizio Bosso e Mietta, Antonella Ruggiero, Elisa e Sal Da Vinci, Il Volo e tanti altri.



Per ogni ulteriore informazione la pagina del Festival il Giullare è in continuo aggiornamento sui social media. Necessaria la prenotazione sul relativo sito.