A Corato l'Orchestraccia col suo "A proposito di tour"

Corato - martedì 2 settembre 2025 Comunicato Stampa
La collaborazione tra il Comune di Corato e Puglia Culture si rinnova anche quest'anno. Un'intesa che, stagione dopo stagione, ha portato in città concerti e spettacoli capaci di richiamare un pubblico sempre più ampio, con una proposta che unisce qualità e partecipazione popolare.

Dopo l'entusiasmo per il live dei Coma Cose in piazza Cesare Battisti, torna la grande musica live nel cartellone estivo "Sei la mia città" al parco comunale: mercoledì 3 settembre, alle ore 21, sarà la volta dell'Orchestraccia, gruppo romano che negli ultimi anni ha conquistato platee in tutta Italia con il suo inconfondibile folk-rock.

Fondata nel 2011 da un gruppo di attori e musicisti, l'Orchestraccia ha scelto di dare nuova vita al patrimonio popolare romano, intrecciando canzoni, poesia e teatro. Il risultato è uno spettacolo che mescola tradizione e contemporaneità, con arrangiamenti energici e brani inediti che raccontano anche l'Italia di oggi. Il loro A proposito di tour porterà sul palco ballate popolari rivisitate, testi originali e una miscela di generi che va dal rock allo ska, passando per il punk, la patchanka e sonorità mediterranee.

La serata, dall'ingresso gratuito, si inserisce anche nel programma di "Tocchi di Tradizione in Tour", la festa di quartiere che in questa seconda tappa renderà omaggio a un classico della convivialità popolare: il panino con mortadella e provolone. Non mancheranno mercatini artigianali, spazi gioco per i bambini e momenti di animazione.

«Il cartellone Sei la mia città vuole offrire occasioni di cultura e socialità a tutta la cittadinanza – commenta l'assessore alle Politiche Culturali, Beniamino Marconeed eventi come questo dimostrano quanto sia importante il dialogo tra tradizione e innovazione».
