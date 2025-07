Corato in festa l'estate 2025 celebra musica, arte e comunità con "Sei la mia città 2025"

L'Estate 2025 si preannuncia particolarmente ricca di eventi e iniziative a Corato, con un'attenzione speciale alle realtà del territorio e alla prossimità.Tra le proposte di punta di questa stagione estiva, si conferma la preziosa collaborazione con l'Associazione Musicale AlterAzioni, ospite d'eccezione del cartellone estivo "Sei la mia città 2025", curato direttamente dal Comune di Corato.L'Associazione AlterAzioni è pronta a presentare la sua attesa mini rassegna intitolata "Suoni e stili a colori per un mondo di Pace".Questo progetto nasce con un intento profondo, come espresso dagli organizzatori: "Siamo particolarmente felici di poter presentare la nostra mini rassegna 'Suoni e stili a colori per un mondo di Pace'".In un momento storico così delicato come quello che stiamo vivendo, la musica e l'arte emergono come veicoli fondamentali per richiamare sia l'individuo che la collettività ai valori più alti della convivenza pacifica tra i popoli, del mutuo soccorso, della crescita umana e culturale della società.L'obiettivo è ispirare i principi di resilienza e la valorizzazione di ogni singolo e di tutti. Per queste ragioni, è stata ideata una proposta che sapesse coniugare la diversità degli stili musicali, promuovere la partecipazione e la valorizzazione dei giovani, e favorire la promozione e la diffusione della cultura musicale fin dalle primissime età.Con queste significative parole, Clella Sguera, in rappresentanza dell'Associazione AlterAzioni – realtà da tempo protagonista di numerosi eventi culturali nella città di Corato – ha ufficialmente presentato la mini rassegna proposta per l'edizione 2025 del cartellone coratino, promettendo un'estate all'insegna dell'armonia e della condivisione.