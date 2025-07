"Strade Vive" a Corato, la replica dello spettacolo de la “Fattoria degli Artisti”

Dopo il successo di domenica scorsa, la compagnia "" replica "oggi, martedì 22 luglio. L'iniziativa si svolge con una mostra-laboratorio sulle maschere della commedia dell'arte, dalle ore 18, nello spazio antistante l'Info Point di Corato. Alle ore 19, invece, si terrà lo spettacolo dal vivo in piazza Marconi.è uno spettacolo itinerante che si compone di diversi monologhi e dialoghi, in cui l'amore viene visto dal punto di vista di tutti i personaggi della commedia dell'arte, passando dai servi, ai dottori, agli innamorati, andando a creare un carosello di lazzi, gag e interazione con il pubblico sempre diversi, lasciando spazio, al tempo stesso, anche all'improvvisazione e alla creazione estemporanea in scena.è una compagnia teatrale che nasce alla fine degli anni '90, inizi anni 2000. Da subito si è interessata allo studio e in seguito alla promozione della commedia dell'arte. I suoi componenti hanno studiato con tutti i più grandi esperti viventi da. Da circa 25 anni propone spettacoli e produzioni proprie su tutto il territorio nazionale. Il gruppo è abbastanza eterogeneo ed è composto da, il quale cura la scrittura e la regia.Ognuno di loro ha una formazione varia che affonda le radici in tradizioni varie e diversificate, il che rende l'esperienza unica, in quanto lava intesa come progetto in eterno divenire e non come compagnia classica.è una iniziativa promossa dal Comune di Corato nell'ambito degli eventi del cartellone estivo, con il patrocinio della. La partecipazione alle attività è gratuita.