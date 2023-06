Sei la mia città, pubblicato l'avviso per le proporre eventi estivi

É stato pubblicato ieri l'avviso pubblico rivolto ad associazioni, organismi ed enti pubblici che operano senza fini di lucro per le proposte di eventi estivi del Comune di Corato.L'Amministrazione Comunale- Assessorato alla Cultura intende promuovere nel periodo estivo, a partire dal 16 luglio 2023, un programma di eventi di qualità, al fine di offrire alla comunità cittadina occasioni di arricchimento culturale e d'arte nonché eventi tesi al potenziamento dei flussi turistici ed alla diffusione della conoscenza del patrimonio storico culturale locale, compatibilmente con le risorse di bilancio comunale disponibili in relazione ad eventuali contributi economici da erogare in favore dei soggetti richiedenti.Le proposte che perverranno, afferenti unicamente attività artistiche, culturali e di spettacolo organizzate senza fini di lucro saranno valutate da apposita Commissione nominata dal Dirigente del Settore.L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di arricchire la rassegna culturale con eventi organizzati direttamente o ritenuti di importanza strategica per la promozione del territorio e per il consolidamento delle tradizioni e della cultura locale.La proposta progettuale dovrà attenersi ad iniziative culturali, artistiche e di spettacolo da inserirsi nel cartellone delle proposte culturali-sociali estive denominato "SEI LA MIA CITTA'.Ciascun operatore potrà presentare una sola proposta per la quale sarà erogato, previa rendicontazione delle spese sostenute, un contributo economico fino ad un massimo di euro 2.000,00Le proposte progettuali, per essere ammissibili, dovranno: svolgersi nel territorio comunale di Corato durante il periodo estivo. E' escluso dal presente Avviso l'utilizzo il Teatro Comunale, che è regolato dallo specifico e altro Regolamento ComunaleLe proposte presentate dovranno rientrare in una delle seguenti aree di intervento:Area A: Eventi e rassegne di spettacolo dal vivo. Le iniziative proposte dovranno prevedere performances appartenenti ad uno o più generi di spettacolo dal vivo (ad es. teatro , danza) o forme di contaminazione fra gli stessi;Area B: Animazione per i più piccoli Sono ammissibili progettualità che prevedano la realizzazione di un percorso di animazione che preveda attività per minori e per le famiglie;Area C: Musica Le iniziative dovranno prevedere performances musicali in pubblico;Area D: Ludico-sportivo Sono ammissibili attività sportive e tornei sportivi a carattere professionistico e/o amatoriale.Qualora la proposta progettuale si collochi a cavallo tra più aree di intervento, gli enti proponenti dovranno individuare, in fase di candidatura, l'area di intervento prevalente.Risulteranno ammesse n. 10 proposte di cui 4 relative all'Area A; 2 relative all'Area B; 2 relative all'Area C e 2 relative all'Area DLa proposta progettuale, unitamente alla domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro e non oltre il giorno 03/07/2023 alle ore 13.00 a mano all'Ufficio Protocollo dell' Ente, sito a Palazzo di Città, oppure inviata tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.corato.ba.it indicando nell'oggetto: "Sei la mia città– Estate a Corato 2023 - Proposta di iniziativa" , in quest'ultimo caso farà fede l'ora di arrivo della PEC.Gli esiti della procedura di valutazione delle proposte da parte della Commissione con le corrispondenti quote di contribuzione economica assegnate, saranno approvati con delibera di Giunta Comunale, unitamente all'intero programma iniziative culturali che comprenderà anche eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.Per ogni utile informazione e/o chiarimento è possibile inviare una e-mail al Servizio Cultura-Biblioteca agli indirizzi di posta elettronica chiara.zucaro@comune.corato.ba.it e nicola.amenduni@comune.corato.ba.itAl seguente link è possibile scaricare l'avviso completo, il Modello istanza, il modello piano finanziario, il modello rendicontazione e l'elenco spese ammissibili: https://bit.ly/sei