"Sei la mia città": il programma completo di agosto

Quando l'estate si accende, Corato rivela la sua anima più autentica." è un programma che vibra con il cuore pulsante della comunità. Dalle risate in piazza alle suggestioni artistiche, ogni momento è un'opportunità per riconnettersi con l'identità del nostro luogo, per viverlo e amarlo ancora più profondamente.A dare il via al mese sarà il festival bandistico, in programma dall'. Un omaggio al patrimonio bandistico pugliese, tra i più floridi d'Italia, che risuonerà tra le strade e le piazze della città. Una rassegna musicale che unisce passato e presente, riscoprendo un linguaggio popolare autentico, capace di emozionare e coinvolgere tutte le generazioni.Il, in, arriva il primo appuntamento con, le feste di quartiere itineranti che uniscono gastronomia, musica e attività ludiche, in un'atmosfera calda e partecipata, tipica delle feste di paese. Un modo semplice e genuino per riscoprire lo spirito di comunità che anima ogni rione.Dal, infine, Corato sarà teatro di una delle sue tradizioni più suggestive: l'esposizione delle, nel cuore del centro storico. Le imbarcazioni, decorate con cura e devozione, testimoniano un rito popolare profondamente legato alla storia marinara e religiosa della città, capace di incantare residenti e visitatori.Il cuore delle celebrazioni estive sarà, come da tradizione, la, in programma. Tre giornate in cui la città si stringe attorno al suo Patrono con momenti di fede, processioni solenni, spettacoli e appuntamenti che raccontano la devozione e la storia di Corato. Un evento che unisce sacro e profano, tradizione e contemporaneità, emozione e partecipazione.A chiudere le celebrazioni patronali sarà, il, il, tra gli ospiti più attesi dell'estate coratina. Una serata fuori programma, ormai divenuta appuntamento simbolico, che quest'anno porterà in piazza la musica e la poetica unica del duo, per un finale di festa tutto da vivere.Non mancherà lo spazio per l'arte: torna la storica mostra, giunta alla suae organizzata dalla Pro Loco Quadratum. Un'esposizione che vedrà protagonisti artisti locali e nazionali, e che rappresenta un momento di grande valore per la valorizzazione del talento creativo del territorio.A chiudere il mese in grande stile sarà,, il ritorno del prestigioso, giunto alla. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica classica e cameristica, a cura dell', con laUlteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulle pagine social ufficiali di "Sei la mia città", sul sito del Comune di Corato e presso l'Info Point in Piazza Sedile.continua ad essere lo specchio vivo della comunità coratina: un invito a ritrovarsi, a riscoprirsi, a celebrare ciò che rende unico il nostro essere insieme. Agosto sarà un mese di musica, arte, fede e tradizione.