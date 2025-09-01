"Sei la mia città", il calendario di settembre dell'estate a Corato

è l'invito a immergersi completamente nell'anima estiva di Corato, a respirarne l'essenza più vera. Questo cartellone è un dialogo costante tra le mura antiche e la vivacità dei giorni presenti, un susseguirsi di esperienze che celebrano il nostro legame indissolubile con il territorio. Il vero spettacolo è sentirsi parte di questa meravigliosa realtà che ci accoglie e ci sorprende ogni giorno.Il mese di settembre si apre ilcon la storica mostra d'arte, che per l'occasione incontra la musica con il concerto, un omaggio musicale a una delle voci più iconiche della canzone italiana.Il, ildiventa cuore pulsante della città con la seconda tappa die il concerto speciale dell', una delle band folk-rock più travolgenti della scena italiana, già protagonista sui canali RAI e nelle più importanti piazze italiane. La serata sarà arricchita da piatti tipici, mercatini artigianali, spazi gioco e animazione per tutte le età. Ingresso gratuito.proseguirà, inoltre, il suo percorso attraverso i quartieri: ilsue ilnella. Tre tappe, tre comunità, un unico spirito di partecipazione.Il, alle ore 20.00, intorna la storica rassegna canora, giunta alla, a cura dicon la direzione artistica diDal, il cortile dellaospita il, a cura di: un laboratorio a cielo aperto fatto di teatro, workshop, aperitalk e nuove drammaturgie.Dal, Corato si ossigena con il respiro internazionale del cinema indipendente con l', a cura di, che porterà in città registi, sceneggiatori e appassionati da tutto il mondo.Ilil centro storico si trasformerà in un grande gioco collettivo con, un'avventura urbana che permetterà di riscoprire in modo divertente le radici storiche e culturali della città.Nel corso del mese, spazio anche alla musica e alla sperimentazione con i concerti die l'esperienza immersiva di, che unisce creatività e tecnologia in un evento innovativo.Il, alle ore 20.00 in, grande festa popolare con l', organizzata dallain collaborazione con l'. Un evento che celebra sapori, saperi e convivialità, esaltando le eccellenze gastronomiche del territorio.Infine, saràa chiudere simbolicamente il cartellone estivo con uno degli appuntamenti più attesi: la, la sfilata di auto e moto d'epoca. L'appuntamento è per, con raduno alle ore 9.00 ine arrivo alle ore 12.00 in. Corato si trasformerà in una passerella di motori, eleganza e memoria condivisa.ettembre sarà, dunque, un mese in cui Corato continuerà a respirare la città e viverne l'essenza, tra musica, spettacoli, tradizioni e nuove forme artistiche.