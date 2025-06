Affluenza alle urne: i dati delle 23:00 per i referendum sul lavoro e cittadinanza

Alle ore 23:00 di ieri, i dati sull'affluenza ai seggi per i referendum hanno mostrato una partecipazione contenuta, con percentuali che si attestano poco al di sotto del 20%. Tutti e cinque i quesiti referendari hanno registrato numeri simili, evidenziando un andamento omogeneo nella partecipazione dei votanti.I Dettagli dell'AffluenzaNel dettaglio, per il Referendum n.1 relativo alla disciplina dei licenziamenti illegittimi e per il Referendum n.3 sull'apposizione di termine al contratto di lavoro subordinato, l'affluenza totale è stata di 7.665 votanti, pari al 19,99% degli aventi diritto. In entrambi i casi, si sono registrati 3.863 votanti maschi e 3.802 votanti femmine.Analogamente, il Referendum n.2 (Piccole imprese - Licenziamenti e relativa indennità) ha visto una partecipazione di 7.664 votanti, corrispondente al 19,98%. I votanti si sono suddivisi in 3.862 maschi e 3.802 femmine. Stesse percentuali e numeri, con un totale di 7.662 votanti (di cui 3.860 maschi e 3.802 femmine), sono stati registrati per il Referendum n.4 sull'esclusione della responsabilità solidale in caso di infortuni sul lavoro, anche qui con un 19,98% di affluenza.Infine, il Referendum n.5, riguardante il dimezzamento dei tempi di residenza legale per la richiesta di cittadinanza italiana, ha raggiunto un totale di 7.663 votanti (3.860 maschi e 3.803 femmine), attestandosi anch'esso al 19,98% dell'affluenza.I dati provvisori delle 23:00 suggeriscono che sarà cruciale monitorare l'affluenza finale per comprendere la validità dei referendum e il loro impatto.