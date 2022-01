Al centro vaccinale arriva la Befana di Onda d'Urto

Un dolce dono pet tutti i bimbi coraggiosi che oggi e domani si sottoporranno al vaccino anti Covid. è l'iniziativa dell'associazione Onda d'Urto che ha pensato di far arrivare la Befana al centro vaccinale di Corato, nella palestra della Scuola Media Statale De Gasperi, nelle giornate del 4 e 5 gennaio in occasione dell'open day."Da poco il Ministero della Salute ha aperto ai bambini la possibilità di effettuare i vaccini anti Covid-19. Il vaccino è sempre un momento delicato e a tratti tragico per tutti, genitori compresi, e per questo vaccino, in particolare, siamo stati tutti sottoposti a grande stress. Approfittando del clima festivo, per allietare ed "addolcire" questo momento, Onda d'Urto Corato sarà presente accanto ai bimbi coraggiosi, con le "caramelle". - scrivono dall'associazione -Il messaggio è duplice: siamo vicini alla popolazione in questo momento storico particolare e incoraggiamo la scelta di vaccinare i più piccoli, confidando, come sempre, nella scienza e non cedendo alla vox populi. Ringraziamo le volontarie che si presteranno a fare le Befane. Ringraziamo la persona dell'Assessore, il dott. Felice Addario. Ringraziamo l'Azienda Fiore di Puglia per la generosa sponsorizzazione dei Tarallini, nella nuova linea plastic free, nuovo progetto ecosostenibile tutto coratino".