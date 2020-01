Al Polivalente la "Notte bianca delle storie"

Questa sera, presso la Scuola dell'Infanzia Polivalente, in via Sant'Elia, Corato, alle ore 20.30, ci sarà la Notte Bianca delle storie.L'evento, già alla terza edizione, dopo un'anteprima nata all'interno dell'evento cittadino 'Fiero del Libro, della Secop edizioni, è un invito all'ascolto di storie che regaleranno un'ora di benessere emotivo e di calda condivisione sia ai bambini che agli adulti che vorranno partecipare.Attraverso il racconto di Raffaella Leone, che recuperando il 'C'era una volta' delle vecchie fiabe, lo utilizzerà per narrare una fiaba da lei inventata per l'occasione, i bambini potranno sentire il piacere e lo stupore di esplorare mondi che la parola crea e l'immaginazione rende reali!L'invito è rivolto ai piccoli dai due ai sei anni e ai grandi di tutte le età: ognuno, seduto sul cuscino che porterà con sé, ritroverà l'incanto e l'atmosfera delle belle serate passate ad ascoltare trame avvincenti che mai potrà scordare.