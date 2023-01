Dopo il grande successo per l'anteprima, del 19 dicembre scorso, al via la stagione concertistica del Teatro Comunale di Corato.Sei appuntamenti, che si svolgeranno tra febbraio e marzo 2023 con l'Orchestra Sinfonica Metropolitana.Si parte sabato 4 febbraio, alle ore 20:30, con il concerto "Da Bari all'Europa, Il Sinfonismo Bethoveniano. I la Sorpresa", che vedrà protagonista il baritono Gianpiero Delle Grazie e il Direttore Eric Lederhandler.Il programma della serata è disponibile al link https://www.cittametropolitana.ba.it/cultura/orchestra/concerti-2023.html .Le prossime date della Stagione al Comunale di Corato saranno: 11, 17 febbraio e 4, 11 e 25 marzo.L'ingresso sarà libero, fino ad esaurimento dei posti consentiti.Direttore artistico dell'Orchestra Sinfonica Metropolitana di Bari il maestro Vito Clemente."Un ciclo di concerti che avvia un progetto importante per l'orchestra sinfonica della Città Metropolitana di Bari e per la città di Corato - dichiara Francesca Pietroforte Consigliera delegata alla Cultura-Città Metropolitana di Bari- Questa sinergia, la prima in ambito metropolitano, dà il via alla nostra stagione concertistica con l'intento di creare degli appuntamenti fissi nei teatri più belli della Terra di Bari. Grazie al sindaco e all'assessore alla cultura che hanno voluto cogliere questa opportunità puntando a un'offerta culturale di qualità attenta alla crescita del nostro territorio.""Una novità assoluta per la nostra Città. Un ciclo di concerti con un'eccellenza del territorio: l'Orchestra Sinfonica della Città Metropolitana di Bari. Una vera e propria stagione concertistica che fa della nostra Città e del nostro Teatro punto di riferento per l'intero nord barese. Ringrazio la consigliera metropolitana Francesca Pietroforte per la disponobilità e per il lavoro che costantemente svolge per il territorio." Ha aggiunto l'Assessore alle Politiche Educative e Culturali del Comune di Corato, Beniamino Marcone.