"Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto

Appronfondimento domenica 9 novembre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Matrice

Corato - giovedì 6 novembre 2025 14.03 Comunicato Stampa
Un incontro di approfondimento sul delicato tema della morte e della cremazione, visto alla luce della fede cristiana e del diritto civile, si terrà domenica 9 novembre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Matrice. L'evento, promosso dal Consiglio Pastorale Zonale con il patrocinio della Confraternita del Purgatorio, intende offrire una riflessione condivisa su un argomento che tocca in profondità la vita delle comunità e la sensibilità di ogni credente.

Interverranno don Gaetano Corvasce, parroco della Parrocchia San Pietro in Bisceglie, don Francesco Mastrulli, cancelliere dell'Arcidiocesi di Trani-Barletta-Bisceglie, e l'avvocato Pippo Sciscioli, dirigente del settore affari generali e servizio stato civile del Comune di Corato.

A moderare l'incontro sarà la giornalista Francesca Maria Testini, che guiderà il dialogo tra le diverse prospettive, ecclesiale e giuridica.

L'iniziativa, coordinata dal sac. Antonio Maldera e sostenuta dal sig. Savino Cusanno, priore della Confraternita del Purgatorio, vuole aiutare a comprendere il significato cristiano della morte, intesa come passaggio e compimento, e il posto della cremazione nel rispetto della dignità della persona e della speranza nella risurrezione.
