san giuseppe moscati
san giuseppe moscati
Religione

Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice

Nell'omelia, il sacerdote ha più volte fatto riferimento all'esempio di Moscati, che praticava la scienza medica unendola alla fede, non accettando mai alcuna forma di pagamento dai meno abbienti e curando con la stessa dedizione corpo e spirito.

Corato - lunedì 17 novembre 2025 17.22
Un momento di profonda spiritualità e sentita solidarietà ha caratterizzato la serata di ieri, domenica 16 novembre, a Corato, in occasione della memoria di San Giuseppe Moscati, il "medico dei poveri" e patrono di medici e infermieri.
Il Gruppo Fratres Corato, associazione di volontariato per la donazione di sangue, ha organizzato una solenne Santa Messa nella storica Chiesa Matrice (Santa Maria Maggiore).
L'iniziativa, ormai un appuntamento fisso per l'associazione, mira a onorare la figura del Santo, la cui vita è stata un esempio di dedizione professionale e carità cristiana.
La celebrazione eucaristica del Santo, che per coincidenza ricade nella Giornata Mondiale dei Poveri – dettaglio che ne esalta l'opera – ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, tra cui operatori del sistema sanitario locale e donatori di sangue Fratres.
Nell'omelia, il sacerdote ha più volte fatto riferimento all'esempio di Moscati, che praticava la scienza medica unendola alla fede, non accettando mai alcuna forma di pagamento dai meno abbienti e curando con la stessa dedizione corpo e spirito.
Questa autentica forma di servizio è l'ispirazione alla base dell'azione della Fratres, che promuove l'atto della donazione di sangue, un gesto di vitale solidarietà.
Il momento più toccante della Santa Messa è stata la benedizione dei camici bianchi degli operatori sanitari presenti, secondo la tradizione.
Un gesto che simboleggia il rinnovato voto di proteggere l'etica e l'umanità con cui i lavoratori locali intendono svolgere le proprie attività.
Questa Santa Messa ha concluso una giornata di eventi organizzati dall'associazione che, in occasione di questa ricorrenza, organizza tradizionalmente anche una giornata speciale di donazione di sangue presso l'Ospedale generale "Umberto I", evidenziando l'interconnessione tra fede, salute e volontariato.
Il ricordo e l'esempio di San Giuseppe Moscati sono stati mantenuti vivi, sottolineando con forza la posizione centrale della Fratres Corato come punto di riferimento comune nella comunità.
  • Chiesa Matrice
Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
17 novembre 2025 Martedì e mercoledì eventi sulla salute a Ruvo di Puglia e Corato con Felice Spaccavento
Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
17 novembre 2025 Seconda sconfitta consecutiva per il Corato: al ‘Comunale’ passa la Cosmano Foggia 1-2
Altri contenuti a tema
Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri Eventi Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri L’invito è rivolto alla cittadinanza e agli operatori del sistema sanitario
"Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto "Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto Appronfondimento domenica 9 novembre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Matrice
In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto L'iniziativa è ad opera degli attivisti Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza
La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo Domenica 29 dicembre, a Trani, nella Cattedrale,  la concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo per l'apertura diocesana dell’Anno Giubilare
Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Le celebrazioni si terranno il 15 settembre alle 12 nella chiesa Matrice
A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth Unico sacerdote coratino nella rappresentativa diocesana Don Giuseppe Lobascio
Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Sottoscritto il gemellaggio artistico tra “Archeoclub d’Italia padre Emilio D’Angelo” sede di Corato e l’associazione “Spoleto nel Cuore”
Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Domenica la solenne processione del busto argenteo del Patrono per le vie della città
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
16 novembre 2025 Sventato un furto di olive nelle campagne di Corato, ladri in fuga
Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
16 novembre 2025 Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri
Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
16 novembre 2025 Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
15 novembre 2025 Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
15 novembre 2025 XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
15 novembre 2025 Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
15 novembre 2025 SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.