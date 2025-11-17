Fede e solidarietà la Fratres celebra san giuseppe moscati in Chiesa Matrice

Un momento di profonda spiritualità e sentita solidarietà ha caratterizzato la serata di ieri, domenica 16 novembre, a Corato, in occasione della memoria di San Giuseppe Moscati, il "medico dei poveri" e patrono di medici e infermieri.Il Gruppo Fratres Corato, associazione di volontariato per la donazione di sangue, ha organizzato una solenne Santa Messa nella storica Chiesa Matrice (Santa Maria Maggiore).L'iniziativa, ormai un appuntamento fisso per l'associazione, mira a onorare la figura del Santo, la cui vita è stata un esempio di dedizione professionale e carità cristiana.La celebrazione eucaristica del Santo, che per coincidenza ricade nella Giornata Mondiale dei Poveri – dettaglio che ne esalta l'opera – ha visto la partecipazione di numerosi fedeli, tra cui operatori del sistema sanitario locale e donatori di sangue Fratres.Nell'omelia, il sacerdote ha più volte fatto riferimento all'esempio di Moscati, che praticava la scienza medica unendola alla fede, non accettando mai alcuna forma di pagamento dai meno abbienti e curando con la stessa dedizione corpo e spirito.Questa autentica forma di servizio è l'ispirazione alla base dell'azione della Fratres, che promuove l'atto della donazione di sangue, un gesto di vitale solidarietà.Il momento più toccante della Santa Messa è stata la benedizione dei camici bianchi degli operatori sanitari presenti, secondo la tradizione.Un gesto che simboleggia il rinnovato voto di proteggere l'etica e l'umanità con cui i lavoratori locali intendono svolgere le proprie attività.Questa Santa Messa ha concluso una giornata di eventi organizzati dall'associazione che, in occasione di questa ricorrenza, organizza tradizionalmente anche una giornata speciale di donazione di sangue presso l'Ospedale generale "Umberto I", evidenziando l'interconnessione tra fede, salute e volontariato.Il ricordo e l'esempio di San Giuseppe Moscati sono stati mantenuti vivi, sottolineando con forza la posizione centrale della Fratres Corato come punto di riferimento comune nella comunità.