San Giuseppe Moscati. <span>Foto Anna Lops</span>
San Giuseppe Moscati. Foto Anna Lops
Eventi

Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore di medici e infermieri

L’invito è rivolto alla cittadinanza e agli operatori del sistema sanitario

Corato - domenica 16 novembre 2025
Una Santa Messa in onore di San Giuseppe Moscati, protettore dei medici e degli infermieri, si terrà oggi alle ore 18:30 presso la Chiesa Matrice. Organizzata dal Gruppo Fratres Corato Donatori di Sangue, la celebrazione è un momento di incontro e confronto tra medici, infermieri e operatori sanitari. Chi lo desidera potrà portare i propri camici o divise che verranno benedetti al termine della celebrazione: un segno di protezione e missione al servizio della vita.

Lo scorso anno l'associazione ha donato alla Chiesa Matrice e alla città di Corato un'icona del santo medico in legno e foglia oro, benedetta a Napoli lo scorso anno, frutto di una vicinanza valoriale che accomuna il gruppo alla figura di San Giuseppe.

«I malati sono figure di Gesù Cristo; anime immortali e divine che, secondo la regola evangelica, devono essere amate come se stesse», affermava San Giuseppe Moscati.

Medico e ricercatore, dedicò la sua esistenza all'assistenza dei sofferenti, offrendo il suo aiuto gratuitamente e aiutandoli anche economicamente. Si racconta, infatti, che non facesse mai pagare le cure ai poveri, ma che spesso mandasse a casa i pazienti con una ricetta e una banconota da 50 lire in una busta.

Per lui, scienza e fede percorrono lo stesso cammino, entrambi orientati al bene dell'uomo.

Ancor prima della sua morte, gli sono state attribuite capacità miracolose: era in grado di diagnosticare con precisione qualsiasi paziente semplicemente ascoltando un elenco dei suoi sintomi ed era stato l'autore di guarigioni ritenute impossibili.

Dopo la morte, invece, due furono le guarigioni ritenute miracolose ai fini della beatificazione: quella di Costantino Nazzaro, maresciallo della Polizia Penitenziaria e di Raffaele Perrotta guarì improvvisamente da meningite meningococcica.

Per la canonizzazione la Chiesa Cattolica prese in considerazione la miracolosa guarigione di Giuseppe Montefusco, ammalato di leucemia.

Il 16 novembre è anche la Giornata mondiale dei poveri: Una coincidenza che riflette lo spirito di generosità e aiuto del Santo.
  • Chiesa Matrice
Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
16 novembre 2025 Nasce il MurGeoPark Trail Experience: un Festival nel cuore dell'Alta Murgia
Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
15 novembre 2025 Incidente in centro scontro tra Seat e Mercedes in Piazza Indipendenza
Altri contenuti a tema
"Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto Religione "Sorella morte", a Corato incontro sulla cremazione tra fede e diritto Appronfondimento domenica 9 novembre 2025 alle ore 19:30 presso la Chiesa Matrice
In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto Religione In Chiesa Matrice la celebrazione in onore della Madonna venezuelana di Coromoto L'iniziativa è ad opera degli attivisti Pino Gabriele e Rosa Angela Zaza
La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo Religione La Chiesa "S. Maria Maggiore" e' la chiesa coratina per ottenere l’indulgenza durante l'Anno Santo Domenica 29 dicembre, a Trani, nella Cattedrale,  la concelebrazione presieduta dall’Arcivescovo per l'apertura diocesana dell’Anno Giubilare
Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Religione Corato festeggia la patrona del Venezuela, “La Madonna di Coromoto” a 372 anni dalla sua apparizione Le celebrazioni si terranno il 15 settembre alle 12 nella chiesa Matrice
A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth Religione A Margherita di Savoia partita di calcio tra il presbiterio diocesano e  i dipenedenti Oasi di Nazareth Unico sacerdote coratino nella rappresentativa diocesana Don Giuseppe Lobascio
Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Religione Corato e Spoleto unite “nel nome di Maria” Sottoscritto il gemellaggio artistico tra “Archeoclub d’Italia padre Emilio D’Angelo” sede di Corato e l’associazione “Spoleto nel Cuore”
Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Religione Festa di San Cataldo, gli appuntamenti religiosi Domenica la solenne processione del busto argenteo del Patrono per le vie della città
Domenica la solennità dell'Assunzione, gli appuntamenti a Corato Religione Domenica la solennità dell'Assunzione, gli appuntamenti a Corato Veglia di preghiera e celebrazione in Chiesa matrice promosse dal movimento di spiritualità "Vivere in"
XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
15 novembre 2025 XXV festival delle murge: gran finale all'insegna di Piazzolla
Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
15 novembre 2025 Corato-Cosmano Foggia, Mastroviti: «Concentrati, cercheremo di far nostra la partita»
SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
15 novembre 2025 SANDALUCÌ suoni e canti dal Gargano alla Murgia
Gli alunni della "Santarella " scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli "
15 novembre 2025 Gli alunni della "Santarella" scoprono il mito di Teseo e Arianna al Teatro "Petruzzelli"
Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro
14 novembre 2025 Incidente sulla provinciale 231: muore ragazzo di 27 anni investito da autocarro
Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione
14 novembre 2025 Affidamento e solidarietà familiare: al via un nuovo ciclo di formazione
Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
14 novembre 2025 Suv in fiamme a Corato in via Tratturo Barletta Grumo
Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă
14 novembre 2025 Il nuovo progetto “Tutto il Teatro” della Compagnia Acasă
© 2016-2025 CoratoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.