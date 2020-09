Altro incendio nelle campagne di Corato

Un nuovo incendio si è verificato nella serata di giovedì 3 settembre nelle campagne di Corato, in zona Sanzanello-Pedale.Intervento tempestivo di quattro squadre dell'Arif, provenienti da Altamura e Spinazzola, per spegnere le fiamme. Non è escluso che l'origine sia dolosa.Soltanto martedì, nella zona Posta-Mangeri, sono andati in fumo circa 200 ettari di pascolo e stoppie.