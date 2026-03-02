Amministrative Corato 2026: Pietro Zona è il candidato sindaco del centrodestra

I partiti e i movimenti politici di Corato: Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lega, Unione di Centro, Direzione Corato e Polis, annunciano la candidatura a Sindaco del Dott. Pietro Zona alle prossime elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026. Di seguito si riporta la nota integrale della coalizione del centrodestra:«Una scelta condivisa e convinta, maturata al termine di un percorso di confronto approfondito, che ha visto le diverse componenti della coalizione lavorare con spirito di responsabilità e con un unico obiettivo: offrire alla città una guida autorevole, competente e radicata nel territorio.La convergenza unanime sul dott. Pietro Zona rappresenta il segnale dell'unità della coalizione, compatta attorno ad un chiaro progetto politico e amministrativo e, comunque, aperta ad altri partiti e movimenti che vorranno condividerlo.Per oltre trent'anni, il Capitano Pietro Zona, già Comandante della locale Stazione dei Carabinieri, ha rappresentato per Corato un presidio dello Stato, distinguendosi per senso del dovere, equilibrio e conoscenza profonda del tessuto sociale ed economico locale. La sua esperienza professionale ed umana costituisce oggi un valore aggiunto per affrontare le sfide che attendono la città nei prossimi anni.La coalizione intende impostare la propria azione amministrativa su un programma condiviso e concreto, che parta dai temi più sentiti dai cittadini, primo fra tutti, la sicurezza!La candidatura del dott. Pietro Zona segna l'inizio di una nuova fase politica per Corato, fondata su unità, responsabilità e visione a lungo termine. La sfida per il governo della città è ufficialmente aperta».