Ancora un'automobile in fiamme

Un ulteriore incendio ai danni di autovetture va ad aggiungersi all'elenco dei roghi di questo 2021. Dall'inizio dell'anno sono 8 le automobili date alle fiamme nella nostra città.Questa notte, in via Labriola, intorno alle 3 le fiamme hanno consumato una Atos Hyundai parcheggiata sulla pubblica via.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco per sedare il rogo e gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi.Soltanto alcuni giorni fa i Carabinieri hanno denunciato a piede libero due minorenni per l'incendio ad una automobile parcheggiata in piazza ospedale.