Antonio Decaro e Felice Spaccavento
Antonio Decaro e Felice Spaccavento
Speciale

Antonio Decaro all’inaugurazione del comitato di Felice Spaccavento a Molfetta

Tanti i temi trattati nel discorso in piazza dalla caduta dell’ammistrazione alle politiche sanitarie regionali

Corato - martedì 21 ottobre 2025 10.36 Sponsorizzato
Un passaggio a sorpresa di Antonio Decaro ha segnato l'inaugurazione della sede del comitato elettorale di Felice Spaccavento, candidato al Consiglio regionale con la lista Decaro Presidente. La sede del comitato si è riempita di cittadini, volontari e sostenitori con i quali Antonio Decaro si è fermato a scambiare alcune idee. "Questo comitato – ha detto Spaccavento – sarà la nostra casa, il nostro punto di partenza per il prossimo mese e, mi auguro, anche per i prossimi cinque anni".

Prima su Corso Umberto, Spaccavento ha commentato pubblicamente il passaggio fondamentale di questa settimana politica cittadina, la scelta con altri 13 consiglieri comunali di dimettersi e chiudere così la brutta pagina politica della sindacatura di Tommaso Minervini, ormai da oltre 4 mesi sospeso dalle sue funzioni. Presto sarà nominato un commissario prefettizio e in primavera ci saranno le nuove elezioni amministrative.

"Quando vi verranno a chiedere il voto – ha esortato Spaccavento – ricordatevi l'area mercatale finita sotto inchiesta, il parco Baden Powell inaugurato e lasciato nel degrado, gli alberi tagliati ovunque, i comparti periferici abbandonati, il porto perennemente incompiuto, la città sporca, l'assenza di spiagge pubbliche, il folle progetto della cassa di colmata sul lungomare, la piscina ancora chiusa dopo centinaia di milioni di fondi pubblici spesi per l'incapacità di fare un bando trasparente per la gestione. I grandi problemi di sicurezza pubblica in cui sta sprofondando la città. Da queste macerie bisogna ripartire".

Felice Spaccavento si è poi sottratto dal fantasindaco e dal fanta alleanze che è scattato dopo la caduta dell'amministrazione e si è detto impegnato solo nella prossima sfida elettorale per l'elezione in consiglio regionale.

"La sanità è la cosa più importante tra i nostri obiettivi per i prossimi cinque anni e deve essere rafforzata a partire dalla sanità territoriale e dalla possibilità attraverso sistemi di telemedicina di curare sempre maggiori patologie a casa", ha ricordato Spaccavento, che attraverso una serie di video sui suoi canali social sta presentando anche delle proposte concrete e alternative proprio sui temi della sanità regionale.

A chiudere l'intervento, l'appello alla mobilitazione e alla presenza sul territorio: "Abbiamo un mese in cui dobbiamo camminare per le piazze, per le strade, per le città perché la politica si fa in mezzo alle strade, tra i cittadini. E anche se Decaro è in grande vantaggio la vittoria va raggiunta nelle urne senza disperdere il proprio voto".
  • Politica
Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
21 ottobre 2025 Michela Marzano torna alle Vecchie Segherie Mastrototaro
Sicurezza nelle campagne in vista della campagna olivicola: riunione di coordinamento a Corato
20 ottobre 2025 Sicurezza nelle campagne in vista della campagna olivicola: riunione di coordinamento a Corato
Altri contenuti a tema
Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Attualità Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia» Il candidato del Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale
Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" Politica Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" La poltrona che non c'è: Corato e il fantasma del consigliere regionale
Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Politica Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Lancia una frecciata velata all'attuale panorama politico coratino: «Noto che alcune forze provano a rifarsi l’immagine cambiando nomi e sigle, mentre a tirarne i fili restano i personaggi di sempre»
Polis: a Corato cresce la paura per una dilagante criminalità Politica Polis: a Corato cresce la paura per una dilagante criminalità Assente all'incontro l'amministrazione comunale
Presentazione ufficiale dell’Associazione politica “POLIS Politica Presentazione ufficiale dell’Associazione politica “POLIS Domenica 16 marzo 2025 alle ore 9.30 presso il salone parrocchiale di San Giuseppe
Citta allo sbando poco vivibile e insicura Politica Citta allo sbando poco vivibile e insicura Nota stampa del Movimento al Contrario dell'europarlamentare Vannacci
Sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo la nota dei Socialisti Italiani Politica Sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo la nota dei Socialisti Italiani L'incontro un terremoto epocale che sta facendo vacillare ogni convinzione, ogni convenzione, ogni certezza del mondo finora conosciuto
Giuseppe Di Bartolomeo e' il nuovo segretario del movimento politico “Rimettiamo in moto la Città” Politica Giuseppe Di Bartolomeo e' il nuovo segretario del movimento politico “Rimettiamo in moto la Città” Le parole del Segretario Di Bartolomeo: Ringrazio il movimento per la fiducia riposta.
Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta
20 ottobre 2025 Fas Basket ko nel derby: al PalaLosito vince Molfetta
Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno
20 ottobre 2025 Domani consiglio comunale a Corato: l'ordine del giorno
Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
20 ottobre 2025 Buone notizie per l'olio d'oliva di cultivar coratina: deciso nuovo limite degli steroli
Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
20 ottobre 2025 Colpaccio Nuova Matteotti Corato, sbancata in trasferta la capolista Brindisi
AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
20 ottobre 2025 AIP, cinque anni di crescita e investimenti per l’acqua pubblica pugliese per preparare il futuro
Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
20 ottobre 2025 Controlli rafforzati, sventato il primo furto di olive a Corato
Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
20 ottobre 2025 Decreto Ambiente 2025: a Corato quasi 50 sanzioni in due mesi per l’abbandono dei rifiuti
1
Corato, dove il vandalismo è uno sport e il Teatro fa da stadio
20 ottobre 2025 Corato, dove il vandalismo è uno sport e il Teatro fa da stadio
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.