Appiccato incendio dinanzi a una pizzeria, ingenti danni

Chi ha agito voleva provocare dei danni, se non addirittura far male a qualcuno. E soltanto per una fortunata coincidenza non ci sono stati feriti.Intorno alle due di questa notte, ignoti hanno posizionato degli pneumatici dinanzi all'ingresso di una pizzeria nei pressi del palazzetto dello sport e hanno dato fuoco.Le fiamme hanno consumato il portone adiacente all'ingresso della pizzeria, provocando del fumo nero e tossico.Caso ha voluto che uno degli inquilini fosse sveglio e che si sia accorto di quanto stresse accadendo. Sono stati allertati i vigili del fuoco e i carabinieri ai quali spetterà il compito di effettuare indagini sull'accaduto e ricostruire la dinamica dei fatti.È intervenuta anche una ambulanza del 118.Amarezza da parte dei gestori della pizzeria, che ha subito danni. Non risulta che siano stati in precedenza vittime di intimidazioni.