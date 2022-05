Un'assistente sociale, dipendente del Comune di Corato, è stata aggredita nella tarda serata di giovedì 19 maggio nella centralissima piazza Di Vagno, nel borgo antico coratino.Una donna, in base a quanto ricostruito anche attraverso le testimonianze di alcuni presenti, si sarebbe scagliata improvvisamente contro la professionista, che è stata colpita e ha dovuto far ricorso alle cure mediche.Immediato l'intervento dei Carabinieri della Stazione di Corato che hanno avviato subito le indagini sull'increscioso accaduto. L'aggressione potrebbe essere collegata all'attività svolta dall'assistente sociale: toccherà ai militari dell'Arma stabilirne le cause oltre che le dinamiche.