Auto a fuoco in via Ariosto

Ennesima auto data alle fiamme nel centro cittadino di Corato.Intorno alla mezzanotte un incendio ha distrutto una Peugeot 306 che era parcheggiata in via Ariosto.Le fiamme hanno avvolto la parte anteriore dell'auto, riducendola ad un ammasso di ferraglia.Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che sono riusciti a sedare le fiamme prima che potessero danneggiare il fabbricato accanto al quale l'auto era parcheggiata.I rilievi dei vigili del fuoco potranno affermare se si sia trattato, come sembra, di un incendio di origine dolosa.