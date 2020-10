Auto esce di strada e prende fuoco, paura sulla Corato - Bisceglie

Brutto incidente stradale questa notte sulla famigerata provinciale 85, Corato - Bisceglie, proprio all'altezza della rotatoria che segna il confine tra i due comuni.Un'automobile che procedeva sulla via è uscita fuori strada terminando la sua corsa in un terreno adiacente e ribaltandosi.Nell'impatto l'auto ha preso fuoco.Sul posto i vigilanti della Metronotte che hanno dato l'allarme richiedendo l'intervento dei soccorsi e dei vigili del fuoco, oltre che delle forze dell'ordine.Al momento non è noto se nel sinistro sia rimasto ferito qualcuno.