Auto in fiamme in via Massaua

Un incendio si è verificato questa notte in via Massaua, traversa di viale Vittorio Veneto.Un'automobile che era parcheggiata sulla pubblica via è stata consumata dalle fiamme.È servito l'intervento dei vigili del fuoco per sedare l'incendio che si è sviluppato poco dopo la mezzanotte.Sul posto sono giunti gli operatori della Metronotte.I rilievi dei vigili del fuoco accerteranno la natura del rogo.