Auto in fiamme in via Mons. D'Oria

Ancora una automobile in fiamme durante la notte. È accaduto poco prima delle 4.00 del mattino in via Mons. Luigi D'Oria nei pressi di via don Minzoni.Una Fiat Multipla è stata avvolta dalle fiamme. Il fragore ha svegliato il vicinato che ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.Attimi di paura tra i residenti spaventati dalle possibili conseguenze dell'incendio poiché l'auto era alimentata a metano.Sul posto sono giunti gli uomini della Metronotte, i Carabinieri di Ruvo di Puglia e i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio. L'auto però era già stata consumata dalle lingue di fuoco.