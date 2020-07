Auto in fiamme su via Barletta Grumo

Nella notte appena trascorsa un incendio ha interessato una automobile che transitava su via Barletta Grumo, nelle campagne di Corato.Il suv era in movimento quando la fiammata ha iniziato a consumare la parte anteriore del veicolo.Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per contenere l'incendio e sedare le fiamme. Non si registrano ulteriori danni.