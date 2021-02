Auto prende fuoco su viale Cadorna

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme propagatesi da un'auto su viale Cadorna.Non sono ancora note le dinamiche dell'accaduto e di come si sia innescato l'incendio che ha interessato la parte anteriore della vettura. Il conducente sarebbe riuscito ad abbandonare in tempo il veicolo e mettersi in salvo.Seguiranno aggiornamenti.