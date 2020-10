Auto travolgono cinghiali sulla ex statale 98

Chi ha assistito alla scena riferisce di una strada diventata un manto di sangue.Nella tarda serata di oggi, sulla ex statale 98, nel tratto a ridosso di Ruvo di Puglia, un branco di cinghiali, anche di grossa taglia, ha attraversato la strada a scorrimento veloce provocando un grave incidente.Diverse le auto coinvolte nel sinistro. L'impatto è stato violento al punto da uccidere almeno tre animali.Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari a bordo di una ambulanza per soccorrere le persone coinvolte nell'incidente e le forze dell'ordine per i rilievi e regolamentare il traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.