Automezzo trancia le tubature di gas, paura in viale IV Novembre

Paura questa sera, appena dopo le 20.00, su viale IV Novembre, nei pressi di via Crocifisso a causa della rottura di una tubatura del gas.Da quanto si apprende, un automezzo utilizzato per operazioni di spurgo avrebbe riscontrato una avaria mentre era in corsa. L'autista per fermare il mezzo si sarebbe avvicinato al fabbricato tranciando la conduttura del gas e originando una fuga.Inevitabile l'intervento di vigili del fuoco e forze dell'ordine per mettere in sicurezza la zona dal pericolo. Sono attualmente in corso le operazioni di ripristino della conduttura.Il mezzo è stato rimosso da un carro attrezzi.