Disco verde dal consiglio comunale di Corato al bilancio di previsione 2022-2024, alle note di aggiornamento del Documento unico di programmazione e al rendiconto di gestione 2021. La maggioranza a supporto del Sindaco, alla prova del voto in aula, si è mostrata compatta: 16 i favorevoli (compreso naturalmente il primo cittadino), due appena i contrari - Vito Bovino e Michele Bovino - mentre altri consiglieri di opposizione (quelli del centrodestra) non hanno partecipato alle varie fasi dei lavori.La riunione si è protratta per oltre otto ore con momenti di tensione causati dagli interventi molto critici di, esponente del Partito Democratico in aperto dissenso con alcune dinamiche dell'azione amministrativa. Le sue parole, per quanto forti e di monito nei confronti del resto della maggioranza, della Giunta (in particolare nei riguardi di uno-due assessori) e del Sindaco, non hanno portato a un voto di astensione o contrario sul bilancio, condiviso al punto da indurre De Benedittis a rimarcare la compattezza della sua compagine, pur senza poter ignorare i toni e le rimostranze che D'Introno non manca di esternare da tempo.