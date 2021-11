Blitz dei carabinieri nei pressi di Piazza Di Vagno

Non è passato inosservato l'intervento dei Carabinieri in piena mattinata, in una delle traverse di via Mercato, nei pressi di Piazza Di Vagno.Via Mercato è stata bloccata da quattro automobili dei Carabinieri che hanno proceduto ad alcuni controlli all'interno di uno stabile.I militari avrebbero portato in caserma almeno tre persone. La zona di corso Cavour, a ridosso della caserma dei Carabinieri, è transennata e non è possibile il passaggio dei veicoli.Seguiranno aggiornamenti.