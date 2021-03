Brutto incidente stradale su via Gravina, coinvolto un motociclista

Un brutto incidente stradale si è verificato nella prima serata di oggi, poco dopo le 19.00, su via Gravina, a pochi metri dall'incrocio con via Palermo.Nell'incidente è rimasto coinvolto un giovane a bordo di un ciclomotore.Da accertare le cause dell'incidente, nel quale sarebbe coinvolta anche un'automobile.Si è reso necessario l'intervento degli operatori sanitari per soccorrere il giovane malcapitato di cui, al momento, non si conoscono le condizioni.Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi del caso e per la regolamentazione del traffico che ha subito inevitabili rallentamenti.