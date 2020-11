Camion in fiamme, sp231 bloccata in direzione Andria

Viabilità bloccata sulla strada provinciale 231 in direzione Andria.Poco dopo le 9 di questa mattina un camion che transitava lungo la via ha preso fuoco.Le fiamme sono state intercettate dai vigilanti della Metronotte che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto attualmente sono al lavoro i vigili del fuoco per domare l'incendio.Necessario anche l'intervento della polizia locale di Corato per la regolamentazione del traffico e per i rilievi. Il traffico veicolare è stato deviato.