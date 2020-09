Carrello elevatore in moto. Ma arrivano i vigilanti e il colpo sfuma

Tentano il furto in un'azienda agricola ubicata lungo la strada provinciale 231: ma il colpo non riesce grazie al pronto intervento della. Un, e forse anche armato, è entrato in azione la scorsa notte, intorno alle ore 03.00, fra i comuni di Corato e Ruvo di Puglia.La solerzia degli operatori della centrale dell'istituto di vigilanza di Ruvo di Puglia, e i sistemi di videosorveglianza, hanno infatti richiamato sul posto le guardie giurate: i vigilanti, all'arrivo, hanno notato che, presumibilmente per essere portato via. Fortunatamente, però, l'arrivo di ben tre pattuglie ha messo i malviventi in fuga che avevano cercato di guadagnare la fugaIl colpo non è riuscito - nulla, infatti, risulta essere stato asportato - e i malviventi sono stati costretti a scappare a mani vuote, fuggendo a piedi per le campagne circostanti e facendo perdere le tracce. Dell'accaduto sono stati informati i, accorsi per eseguire i rilievi del caso. Si cercano le videocamere di sorveglianza per scovare eventuali elementi utili alle indagini.L'episodio non è da prendere sotto gamba poiché se in alcuni casi i macchinari rubati raggiungono l'est Europa, in altri vengono impiegati in imprese criminali. A cosa sarebbe servito questo mezzo? La prima idea che balza alla mente, è la possibilità che sarebbe stato reimpiegato