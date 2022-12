"Christmas Carols", concerto del New Chorus a Corato

Proseguono i concerti di Natale promossi dal New Chorus, affermato coro polifonico biscegliese diretto dal soprano e maestro Marzia Pedone e accompagnato al pianoforte dal maestro Emanuele Petruzzella. Dopo il successo dello scorso 18 dicembre nel borgo antico di Bisceglie, il coro porterà le tradizionali melodie del Natale anche oltre le mura della città. Tre gli appuntamenti in programma. Giovedì 22 dicembre è stata la volta di, nella suggestiva cornice della cattedrale Santa Maria Assunta; il concerto con il patrocinio del Comune di Altamura ed è stato presentato dalla poetessa bisceglieseVenerdì 23 dicembre il New Chorus tornerà a, nella chiesa di San Domenico dove a introdurre i brani ci sarà il corista e attore; l'evento gode del patrocinio del Comune di Bisceglie.Mercoledì 28 dicembre, infine, il coro sarà ospite della chiesa matrice di Santa Maria Maggiore di, nuovamente in compagnia di De Cillis. Tutti i concerti si terranno alle ore 20, con la partecipazione da solista di«Il Natale è musica» ha affermato la fondatrice. «Per tale motivo, dei tanti concerti realizzati nel corso dell'anno, questi sono quelli ai quali siamo più legati. I coristi del New Chorus sono oltre cinquanta, uomini e donne che nella vita di tutti i giorni svolgono professioni diverse, che vengono da esperienze generazionali diverse, accomunati dal talento e dalla passione per il bel canto. Siamo onorati di poter fare musica fuori città e ringraziamo per questo coloro che credono in noi».