Claudia Lerro in scena a Corato

Lo spettacolo "Una famiglia" con Giusy Frallonardo, Claudia Lerro, Michela Masciavè e Vito Signorile andrà in scena giovedì 24 marzo, con sipario alle ore 21, al Teatro comunale di Corato. L'evento rientra fra i tre a scelta in abbonamento della stagione di prosa, danza e musica 2021/2022 promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Un appuntamento particolare perché nel cast figura la coratina, volto noto del panorama teatrale e televisivo nazionale.Una famiglia fatta da quattro solitudini che si incontrano e, entrando in relazione, sciolgono pian piano i propri nodi esistenziali, una famiglia in cui ci si "adotta" a vicenda, scegliendosi e accogliendo l'altro come un inatteso dono di Natale. L'incontro tra i quattro è fortuito, in apparenza. Vittorio, avvocato in pensione, vedovo di recente del suo unico grande amore Nora, piange su una panchina commosso da un brano di musica classica proveniente da una finestra vicina. Andare a vedere l'Opera era un rito d'amore tra lui e sua moglie. Attratta da Vittorio, Teresa, scrittrice tra i quaranta e i cinquant'anni, single, si ferma a parlare con lui. Di lì a poco, si aggiungono una giovane madre, Claudia, e sua figlia Michela. Claudia viene dalla strada, dalla periferia, dalla vita vera e difficile. Sua figlia Michela, stranamente, parla un linguaggio forbito, quasi non adatto alla sua età.«"è il primo dei tre spettacoli, a scelta in abbonamento, dei tre attori coratini,(che salirà sul palco domenica 27 marzo con "Cosmic") e(che porterà al comunale, il prossimo 8 aprile, "Elettra la madre guerra")» ha spiegato il vicesindaco. «D'intesa con l'amministrazione e con il Teatro Pubblico Pugliese ho voluto fortemente dar spazio alle professionalità locali della scena, includendo i loro spettacoli nella stagione e organizzando con loro i laboratori di "A teatro aperto"».e gli altri attori dello spettacolo incontreranno il pubblico giovedì alle 18 nella Bouvette del teatro comunale (vicino al bar del primo ordine), in un incontro "adottato" dell'associazione "Terra Nostra".Prezzo dei biglietti (Intero / Ridotto): Platea – € 15 / € 12; Palchi I Ordine – € 12 / € 10; Palchi II Ordine – € 10 / € 8.Per tutti gli spettacoli della stagione, online e al botteghino del Teatro,Il botteghino sarà aperto il martedì e il giovedì dalle 10.30 alle 12.30, il mercoledì e il venerdì dalle 17.30 alle 19.30 e il giorno dello spettacolo a partire da due ore prima dell'evento. Info: www.teatropubblicopugliese.it.