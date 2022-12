Il palco del teatro comunale di Corato accoglierà i musicisti dell'Orchestra sinfonica della Provincia Bat, diretti dal maestro Benedetto Grillo, in occasione del "Concerto dell'Epifania" in programma giovedì 5 gennaio con inizio fissato per le ore 20:30 (porta alle ore 20).L'apprezzatissima formazione della Fondazione musicale "Biagio Abbate" di Bisceglie sarà impreziosita, come spesso accade, dalla presenza del primo violino Carmine Scarpati. Il programma preve l'esecuzione di arie di Bellini, Mascagni e Čajkovskij. Presenterà Luisa Moscato.L'evento è reso possibile dal patrocinio del Comune di Corato. L'ingresso sarà libero, senza prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibli.