Concerto dell'Epifania giovedi 5 gennaio con l'Orchestra della Bat

Il 2023 dell'si apre in musica sul palco dello splendido ed accogliente Teatro Comunale di Corato per il Concerto dell'Epifania in programma giovedi 5 gennaio 2023.La compagine orchestrale, nella sua veste sinfonica più completa, composta da 60 professori d'orchestra con a capo il primo violino prof. Carmine Scarpati, sarà diretta dal M° Benedetto Grillo pronta ad emozionare il pubblico con le musiche di Bellini, Mascagni e Cajkovski.L'evento è reso possibile grazie al patrocinio ed il sostegno del Comune di Corato e sarà gratuito ad ingresso libero sino ad esaurimento dei posti con porta ore 20.00 e sipario alle 20,30. Conduce Luisa Moscato.