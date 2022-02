Consiglio Comunale, si dimette la consigliera Anna Carminetti

Movimenti all'interno della maggioranza in Consiglio Comunale.La presidente della commissione cultura ed istruzione, consigliera comunale di Italia In Comune Anna Carminetti ha rassegnato le sue dimissioni da consigliera comunale.Le dimissioni, stando a quanto definisce la legge, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato.Al suo posto entrerà in consiglio comunale, già nella seduta di venerdì prossimo, il primo dei non eletti della lista Italia in Comune, Gennaro Sciscioli.Alla base della scelta della consigliera Carminetti ci sarebbero motivi personali e non motivazioni di natura politica.