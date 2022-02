Consulte e debiti fuori bilancio, torna a riunirsi il consiglio comunale

La presidente del Consiglio, Valeria Mazzone, informa la cittadinanza che la seduta straordinaria del Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Comunale e degli artt. 59 e 64 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale stesso, si terrà nella Sala Consiliare del Palazzo di Città, in 1^ convocazione venerdì 25 febbraio 2022 con inizio alle ore 17:15 ed occorrendo in 2^ convocazione lunedì 28 febbraio 2022 alla stessa ora, per la trattazione dei seguenti argomenti:Istituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti - Art. 15 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 2 del 05.02.2021.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per lo Sviluppo Economico e del Lavoro.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per le Politiche a favore delle Persone Disabili.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per lo Sport.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per la Cultura.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente del Volontariato e Solidarietà Sociale.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per le Pari Opportunità.Elezione dei Cittadini di riconosciuta competenza in seno all'Assemblea della Consulta Comunale Permanente per l'Ambiente.Regolamento per le spese di Rappresentanza. Approvazione.Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 - Art. 194 comma 1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio per spese legali statuite nella sentenza n. 1413/2021 resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro a conclusione della causa di lavoro contrassegnata al n. 2512/2020 R.G. proposta c/ Comune di Corato.Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 - Art. 194 comma 1 lett. E). Non riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio in favore di ASIPU S.r.l. per servizio di manutenzione fontane e impianti idrici - Anno 2019.Si precisa che il Consiglio Comunale si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. I Consiglieri e altri Amministratori locali che parteciperanno alla seduta consiliare dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass), giusto D.P.C.M. e linee guida del 21 gennaio 2022.Sarà ammessa la partecipazione dei cittadini, soltanto fino al numero massimo di 25, che per primi, in ordine di tempo, avranno comunicato tale volontà all'indirizzo e-mail: segreteria@comune.corato.ba.it e dovranno essere in possesso di certificazione verde Covid-19 (green pass), giusto D.P.C.M. e linee guida del 21 gennaio 2022.La pubblicità della seduta sarà anche assicurata attraverso la diffusione via streaming.