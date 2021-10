Convocato il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Convocato per giovedì 21 ottobre 2021, dal Prefetto, Dottoressa Antonia Bellomo, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, come richiesto dal Sindaco, Corrado De Benedittis, per discutere della situazione sicurezza nel Comune di Corato.Nel frattempo, è stato già predisposto l'intervento in città di reparti speciali anticrimine della Polizia di Stato, provenienti da Bari."É la dimostrazione - dichiara De Benedittis - che Sindaco e Amministrazione sono in prima linea sul problema sicurezza. La città è stata per anni abbandonata all'incuria e alla generale mancanza di presidio del territorio, senza far nulla, di fatto, nel contrasto alla devianza sociale e al crimine organizzato.Si sta facendo, adesso, un denso e incisivo lavoro per riportare ordine, sicurezza e qualità della vita in città.Si tratta di un lavoro professionale e di squadra, tra le istituzioni territoriali, uscendo dalla vecchia stagione dell'improvvisazione che ha fatto tanti danni alla città di Corato."