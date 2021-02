Corriere della droga intercettato dai Carabinieri, sequestrato un chilo di marijuana

Una brillante operazione dei Carabinieri di Corato, coordinati dal maresciallo capo Francesco Dimiccoli, ha consentito l'arresto di una persona e il sequestro di un chilogrammo di marijuana pronta ad essere immessa nel mercato dello spaccio.I militari, in transito sulla provinciale 231 in una attività di pattugliamento, hanno notato un'automobile muoversi sulla strada con fare sospetto. Hanno dunque seguito la vettura sino ad intimare l'alt al conducente, una volta giunti in territorio di Bitonto.Alla guida del veicolo si trovava un uomo di Bari, già noto alle forze dell'ordine in quanto gravato da numerosi precedenti penali.I militari, dunque, hanno voluto approfondire il controllo sul veicolo e nel corso dell'ispezione hanno scoperto che l'uomo era un corriere della droga e che all'interno dell'automobile era nascosto un chilo di marijuana.L'uomo è stato dunque arrestato in flagranza di reato e la droga sottoposta a sequestro.