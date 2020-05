Da Ferrotramviaria linee guida per i viaggiatori

È obbligatorio indossare una mascherina, anche di stoffa, all'interno dei treni e nelle stazioni per la protezione del naso e della bocca

Non usare il trasporto pubblico con sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore)

Acquistare, ove possibile, i biglietti in formato elettronico, on line o tramite APP

Utilizzare le porte di accesso ai mezzi indicate, favorendo prima la discesa, e rispettando sempre la distanza interpersonale di sicurezza di un metro

Sedersi solo nei posti consentiti mantenendo il distanzia mento dagli altri occupanti

Evitare di avvicinarsi troppo nel chiedere informazioni al personale

Nel corso del viaggio, igienizzare frequentemente le mani ed evitare di toccarsi il viso

La responsabilità individuale di tutti gli utenti è essenziale per garantire il distanziamento sociale e le misure di protezione per ridurre il rischio di contagio

Ferrotramviaria, la società di trasporti che collega le città della tratta Barletta-Bari, informa i viaggiatori che, a seguito delle disposizioni contenute nel DPCM del 26 aprile 2020 e nell'Ordinanza della Regione Puglia n° 215 del 28 aprile 2020, si è reso necessario prorogare l'orario ferroviario e automobilistico in vigore dal 4 al 17 maggio 2020.Tutte nuovamente confermate anche le corse reinserite in seguito a richieste pervenute dai viaggiatori.«Si ribadisce, - si legge nella nota - che i mezzi sono regolarmente sanificati nel rispetto delle disposizioni impartite a livello nazionale (DPCM n. 55 del 4 marzo 2020 (art. 2 punto H) – DPCM 01 marzo 2020 (art. 3 lettera e), per il contrasto e il contenimento del virus Covid-19.Nel periodo intercorrente fra i cicli di sanificazione, le attività di pulizia giornaliera a bordo dei mezzi verranno effettuate utilizzando specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti.Processo analogo è stato avviato nelle stazioni e nelle fermate.Ci scusiamo per il disagio, che è comunque sempre finalizzato a garantire e tutelare la salute pubblica».Per consultare gli orari cliccare il seguente link: https://www.ferrovienordbarese.it/orari