Danneggiati i vetri della sede dell'istituto Tandoi

Amaro rientro a scuola per gli operatori dell'istituto Tandoi di Corato.Questa mattina, al rientro dalle vacanze natalizie, è stata riscontrata la rottura di alcuni vetri della sede dell'istituto. Accanto ai vetri infranti anche alcune pietre: è il segno che qualcuno si è divertito ad un tirassegno tutt'altro che sportivo. Un atto vandalico in piena regola che ha provocato lo sdegno degli operatori e della dirigente Angela Adduci che questa mattina ha effettuato un sopralluogo in sede.Una spesa non prevista per la scuola, con fondi che potevano essere utilizzati per scopi più utili alle attività scolastiche.Da tempo la professoressa Adduci lamenta la poca sorveglianza della zona e dell'edificio. La struttura scolastica, che ha sede in un edificio della Curia, con al suo interno la chiesa di San Francesco, ha evidenti criticità e, da alcuni tempi, condivide gli spazi anche con il drive through per i tamponi Covid.