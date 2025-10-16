Dario La Forgia
Dario La Forgia
Attualità

Dario La Forgia (M5S): «Ripartiamo dai giovani per costruire il futuro della Puglia»

Il candidato del Movimento 5 Stelle apre la campagna elettorale

Corato - giovedì 16 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Il Movimento 5 Stelle dà ufficialmente il via alla campagna elettorale per le prossime elezioni regionali con la candidatura di Dario La Forgia, giovane esponente del Movimento, da anni impegnato nel territorio e punto di riferimento molfettese.

L'evento di apertura si terrà Sabato 18 Ottobre alle ore 18.30 a Corso Umberto altezza Galleria Patrioti Molfettesi, e sarà l'occasione per presentare alla cittadinanza il programma e la visione di una nuova generazione pronta a prendersi la responsabilità del cambiamento.

«Crediamo che la nostra Regione abbia bisogno di nuova energia, di idee fresche e di coraggio. I giovani non devono più essere spettatori, ma protagonisti del futuro. Vogliamo creare opportunità, investire in formazione, innovazione e ambiente per dare a tutti la possibilità di restare e costruire qui la propria vita» – dichiara Dario La Forgia.

Durante l'evento interverranno anche rappresentanti del Movimento 5 Stelle, amministratori locali e attivisti del territorio, per condividere proposte e testimonianze su lavoro, istruzione, diritti e sostenibilità.

La campagna di Dario La Forgia sarà caratterizzata da un tour in tutta la provincia di Bari, con incontri aperti ai cittadini, alle scuole e alle associazioni, per ascoltare idee e costruire insieme un programma partecipato e concreto.
  • Politica
Le nuove sfide delle aree interne Lions Club a Corato per un convegno sul rischio spopolamento
15 ottobre 2025 Le nuove sfide delle aree interne Lions Club a Corato per un convegno sul rischio spopolamento
Archeologia in gioco successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia
15 ottobre 2025 Archeologia in gioco successo per la giornata FAMU al museo Jatta di Ruvo di Puglia
Altri contenuti a tema
Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" Politica Corato, un seggio da vent'anni: la "Sagra del consigliere regionale desiderato" La poltrona che non c'è: Corato e il fantasma del consigliere regionale
Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Politica Vincenzo Adduci rompe il silenzio: «Pronto a tornare in campo per Corato» Lancia una frecciata velata all'attuale panorama politico coratino: «Noto che alcune forze provano a rifarsi l’immagine cambiando nomi e sigle, mentre a tirarne i fili restano i personaggi di sempre»
Polis: a Corato cresce la paura per una dilagante criminalità Politica Polis: a Corato cresce la paura per una dilagante criminalità Assente all'incontro l'amministrazione comunale
Presentazione ufficiale dell’Associazione politica “POLIS Politica Presentazione ufficiale dell’Associazione politica “POLIS Domenica 16 marzo 2025 alle ore 9.30 presso il salone parrocchiale di San Giuseppe
Citta allo sbando poco vivibile e insicura Politica Citta allo sbando poco vivibile e insicura Nota stampa del Movimento al Contrario dell'europarlamentare Vannacci
Sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo la nota dei Socialisti Italiani Politica Sostegno all’Ucraina contro l’invasore russo la nota dei Socialisti Italiani L'incontro un terremoto epocale che sta facendo vacillare ogni convinzione, ogni convenzione, ogni certezza del mondo finora conosciuto
Giuseppe Di Bartolomeo e' il nuovo segretario del movimento politico “Rimettiamo in moto la Città” Politica Giuseppe Di Bartolomeo e' il nuovo segretario del movimento politico “Rimettiamo in moto la Città” Le parole del Segretario Di Bartolomeo: Ringrazio il movimento per la fiducia riposta.
Referendun NO e Legge Calderoli incostituzionale Politica Referendun NO e Legge Calderoli incostituzionale Il commento alla sentenza di Eliseo Tambone componente storico del comitato No AD
AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
15 ottobre 2025 AB Arredamenti inaugura a Molfetta il nuovo showroom
Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale igiene urbana. Le indicazioni
15 ottobre 2025 Venerdì 17 ottobre sciopero nazionale igiene urbana. Le indicazioni
Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni "
15 ottobre 2025 Festa dei lettori, un incontro sui "Tempi moderni"
Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
14 ottobre 2025 Etica della cura e intelligenza artificiale: a Bisceglie il confronto tra sanità e religione
Basket e inclusione, obiettivo centrato a Corato per il Torneo "Quattro Torri "
14 ottobre 2025 Basket e inclusione, obiettivo centrato a Corato per il Torneo "Quattro Torri"
Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
14 ottobre 2025 Dario La Forgia (Movimento 5 Stelle) candidato alle Regionali: «Realizziamo la Puglia del futuro, insieme si può»
Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
14 ottobre 2025 Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica a Bari, resoconto della riunione di ieri
Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva
13 ottobre 2025 Corato, adesso si fa sul serio: secondo successo consecutivo. 0-1 al Don Uva
© 2016-2025 CoratoViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
CoratoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.