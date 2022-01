"Dicono di me", in uscita il secondo singolo di Vanessa Nichilo

Si intitola "Dicono di me" il nuovo singolo dell'artista emergente coratina Vanessa Nichilo, al suo secondo singolo prodotto dalla RedTomatoProduction.Vanessa Nichilo, classe 1999, ha iniziato a prendere lezioni di chitarra all'età di 10 anni per poi avvicinarsi anche al mondo del canto e della scrittura. Da diversi anni è iscritta alla scuola di canto della maestra Marilia Papaleo e si dirige verso la strada del cantautorato suonando al contempo sia la chitarra che il pianoforte.A febbraio 2020 ha esordito con il suo primo singolo "Forse è meglio" prodotto dalla RedTomatoProduction che ha ottenuto oltre sei mila stream. Il 5 agosto 2021 ha avuto l'occasione di aprire il concerto della Municipale Balcanica a Terlizzi.Il singolo "Dicono di me" parla della libertà di espressione in ogni sua forma. Vuol essere, questa, una ribellione contro parole e pregiudizi sociali che danno vita a forme di repressione e silenzi personali. Sarà in premiere ilsu youtube alle 14:00 su https://www.youtube.com/watch?v=vo-PaZgdMGE Dopo aver ascoltato il brano l'autore multiplatino e vincitore di Sanremo giovani Rory di Benedetto, ha ritenuto avesse delle grandi potenzialità tali da pubblicarlo tramite la sua label DMB management con distribuzione Artist First. Il brano è prodotto da RedTomato productions giovane casa di produzione finalista premio De André 2020.Testo e voce di Vanessa Nichilo. Musiche di Claudio de Leo, Nicolò Marziale, Marco Albanese. Vocal coaching Marilia Papaleo.