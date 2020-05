Emiliano ringrazia le Polizie Locali riconoscendone la funzione strategica

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano riconosce funzione strategica ed esprime riconoscenza per il lavoro effettuato alle Polizie Locali di tutta la regione in questo periodo di emergenza epidemiologica.



"I mesi appena trascorsi ci hanno fatto conoscere un nemico invisibile che ha seminato il panico in ognuno di noi, che ha messo a dura prova le nostre esistenze e ci ha fatto riflettere molto sulla nostra fragilità.



Ma ciononostante, come sempre i pugliesi hanno dimostrato un grande senso di maturità affidandosi alle straordinarie professionalità delle donne e degli uomini delle istituzioni, attenendosi ovvero a quelle regole di comportamento che hanno permesso, fino ad oggi, di contenere l'avanzata del nemico.



Tra questi, vi è il fulgido esempio degli operatori della Polizia Locale che soprattutto in questi giorni di maggiori difficoltà, con grande spirito di abnegazione e solidarietà, sono sempre al servizio di tutti noi assolvendo ad una miriade di compiti.



Questo Governo regionale ha dimostrato di riconoscerVi una funzione strategica e per questo ha investito molto sulla valorizzazione del ruolo in quanto presidio della legalità, del rispetto del regole, come strumento uno strumento strategico per prevenire e combattere il degrado e l'insicurezza nelle città pugliesi.



Supportare e coordinare i servizi di polizia degli enti locali pugliesi rappresenta per questa amministrazione un obiettivo strategico per garantire risposte efficaci ai bisogni espressi dai cittadini e dal territorio.



Superata questa esperienza emergenziale, con il più ampio e proficuo spirito collaborativo, ritorneremo a lavorare sui i progetti di sviluppo delle Vostre competenze per le quali, com'è noto, abbiamo appositamente costituito la Scuola permanente di formazione e previsto l'investimento di importanti risorse finanziarie.



A tutti Voi va la nostra riconoscenza ed il nostro ringraziamento più sincero.

Questa è la caratteristica di Noi pugliesi, gente che non lascia spazio allo sconforto ma si rimbocca le maniche e reagisce! Per i giorni a venire il nostro messaggio è sempre lo stesso: ognuno dovrà continuare a fare la propria parte e vedrete che vinceremo anche questa battaglia. Viva la Puglia".